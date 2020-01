ETFs haben in den letzten Jahren unzähligen Anlegern den einfachen Weg an die Börsen dieser Welt ermöglicht. Viele Milliarden Euro und Dollar sind durch sie in den MSCI World, S&P 500 und Co. geflossen. Doch ETFs gibt's nicht nur für Aktien - nein, es gibt sie auch für Rohstoffe. Rein rechtlich sind sie zwar keine ETFs - zumindest hier in Europa nicht. Statt Gold-ETFs bezeichnet man sie hierzulande deshalb Gold-ETCs. Anderer Name - (fast) das gleiche Ergebnis: Anleger können zu günstigen Konditionen ...

