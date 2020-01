Rondo präsentiert auf der Pharmapack 2020 nachhaltige Pharmaverpackungen und eine App, die Patienten im Umgang mit ihrem Medikament unterstützt. Vom 5. bis 6. Februar 2020 präsentiert Rondo auf der Pharmapack in Paris seine neuesten Entwicklungen rund um pharmazeutische Faltschachteln. Der Hersteller aus Allschwil in der Schweiz zeigt dem Fachpublikum dabei unterschiedliche Lösungen für 100 Prozent kunststofffreie Faltschachteln. Darüber hinaus will Rondo seine Patient Support App demonstrieren, die die Einnahmetreue von Patienten verbessern und deren Zugang zu digitalen Informationen und Services ...

