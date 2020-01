Berlin (ots) - Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sieht Berlin gut gegen das Coronavirus gerüstet.Im Inforadio vom rbb sagte die SPD-Politikerin am Montag: "Wir nehmen die Ausbreitung sehr ernst (...) Berlin ist für den Ernstfall gut vorbereitet."Man habe mit der Berliner Flughafengesellschaft eine Informationskampagne gestartet: "In Tegel und in Schönefeld gibt es Plakate und Flyer. Wir klären Einreisende auf, dass sie, wenn sie Symptome wie Fieber, Husten und Atemnot haben, wachsam sind und diese abklären lassen."Der Umgang mit Verdachtsfällen sei auch in den Notaufnahmen der Krankenhäuser sehr gut eingeübt, betonte Kalayci: "Außerdem haben wir das große Glück in Berlin, dass wir die Charité mit dem Institut für Virologie haben. Das sind bundesweit die besten Experten, die es gibt. Und wir haben auch die größte Sonderisolierstation der Republik."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4502913