Hanau (pts006/27.01.2020/08:50) - Die Erstellung eines Blogs oder einer Homepage ist nicht immer so einfach, wie man das in der Werbung der großen Anbieter oft zu hören bekommt. Eine Homepage in der heutigen Zeit selbst zu erstellen, bedarf einiger Kenntnisse. Gerade wenn es um SEO und das regelmäßige WordPress-Update geht, ist es wichtig, den richtigen Profi an seiner Seite zu haben. DM-Solutions ist einer der großen Wordpress-Seiten-Ersteller in Deutschland. Mit seinem WordPress-Komplettservice zum günstigen Fixpreis ab 595 Euro, inklusive MwSt., ist der Start einer neuen Firmenseite oder Special-Interest-Page nur einen Klick entfernt. https://www.dmsolutions.de/wordpress-webdesign.html



Alles aus einer professionellen Hand



Ganz gleich, ob es nur eine digitale Visitenkarte sein soll oder ein Unternehmen eine umfangreiche Website benötigt. Das Team von DM-Solutions erstellt alle WordPress-Webseiten nach individuellen Wünschen. Im WordPress-Komplettservice sind folgende Leistungen enthalten: - Installation und Einrichtung des aktuellen WordPress-Systems - Gestaltung eines Responsive Design (Template) für mobile Endgeräte - Programmierung eines Kontaktformulars mit SPAM-Schutz - Slider und Content-Einbindung - Einrichtung eines Cookie Plugins (wichtig für die Erfüllung der DSGVO-Vorgaben) - Einbindung eines rechtssicheren Impressums und auf Wunsch von AGBs - Jederzeit weitere eigene Anpassungen auch ohne Programmierkenntnisse möglich



Optionale Leistungen: Einrichtung einer Google-Maps-Schnittstelle zur Anzeige Ihres Unternehmens, SEO-Paket (Anmeldung der Webseite bei Google, Einrichtung einer Sitemap Erweiterung), Einrichtung einer SEO-Erweiterung, Setzen von Meta-Tags, Absicherung der Webseite mit einem SSL-Zertifikat, Einbindung von Google Analytics, WordPress-Schulungen u.v.m.



WordPress-Schulungen für Privat oder Unternehmen - kein Problem!



DM-Solutions ist führend bei persönlichen WordPress-Schulungen, die genau auf die jeweiligen Webseiten abgestimmt sind. Dabei lernen die User auf einfache Art den täglichen Umgang mit ihrer WordPress-Seite kennen, wie einfach man Texte veröffentlichen und Fotos oder andere Inhalte selbstständig einpflegen kann. Gerade bei Privatpersonen, Kleinbetrieben oder kleinen Vereinen und Institutionen schont diese Vorgehensweise das Budget enorm!



"Wenn Not am Mann ist, können unsere Webprogrammierer jederzeit Änderungen oder größere Anpassungen an der Webseite vornehmen. Es werden dann nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden berechnet", so Danijel Mlinarevic. Als einer der größten Webhosting-Anbieter in Deutschland bietet DM-Solutions auch eine kostengünstige Speicherung der Homepage, kümmert sich um alle notwendigen Updates der WordPress-Seite und garantiert größtmögliche Sicherheit gegen Viren, Schadsoftware und Hacker!



Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de



