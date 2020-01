Guten Morgen, der DAX ging am Freitag noch bei 13.576 Punkten aus dem Handel und zeigt sich über Nacht wieder deutlich schwächer bei 13.370 Punkten. Der DAX dürfte heute also mit einem großen Gap-down in den Handel starten. Die Investoren sorgen sich um die rasante Ausbreitung des Corona-Virus, heißt es von Händlern. Allerdings ist der DAX ebenso kräftig überkauft wie der S&P500. Beide Indizes befinden sich an wichtigen langfristigen Fibonacci-Fächern im Monatschart und könnten vor einem langen ...

