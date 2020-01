Rosinger Group als Number One Mittelstandsinvestor. Und hier gleich der dritte Player, der zum 6. Mal in 6 Jahren Number One Award seine Kategorie gewinnen konnte. Im Falle der Rosinger Group ist dies der Mittelstandsinvestor des Jahres. Die Wahl ist für 2019 noch eindeutiger als in den Vorjahren ausgefallen, da durch die neuen Märkte (direct market plus und direct market) die Aktivitätenmessung von/bei Investoren, Direct Funding Partnern und Capital Market Coaches erleichtert wurde. In der o.a. Schnittmenge ist die Rosinger Group mit Firmenchef Gregor Rosinger quasi Alleinanbieter bzw. Allein-Aktiver, hat mit startup300 bzw. NET New Energy (dort ist Rosinger auch Kernaktionär) die auffälligsten Papiere in den neuen Segmenten gelistet. Schön ist bei beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...