Berlin (ots) - Unionsabgeordnete zu Gesprächen in Bagdad und Erbil - Unterstützung zivil und militärisch fortsetzenDer außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, und der Berichterstatter für den Irak im Auswärtigen Ausschuss, Markus Grübel, sind derzeit im Irak. Dort besuchten sie am heutigen Montag die in Erbil stationierten deutschen Soldaten. Hierzu erklären sie:Hardt: "Der Kampf gegen den IS war bislang sehr erfolgreich. Er ist aber nicht zu Ende. Deshalb ist es gut, dass unsere Bundeswehr die Ausbildung in Erbil wieder aufgenommen hat. Dem Irak kommt eine Schlüsselrolle bei der Stabilisierung der gesamten Region zu. Bei unseren Gesprächen wurde ausdrücklich deutlich, dass der deutsche Beitrag gewürdigt und dass eine Fortsetzung gewünscht wird.Die CDU/CSU-Fraktion steht zu ihrer Verantwortung und zu unserem Engagement im Irak, gerade auch in der Region Kurdistan-Irak. Wir danken allen Soldatinnen und Soldaten für ihre hervorragende Arbeit und den professionellen Umgang mit der schwierigen Lage in den vergangenen Tagen. Es wird jetzt darum gehen, die internationale Präsenz mit der irakischen Regierung und dem irakischen Parlament auf festen Boden zu stellen."Grübel: "Aktuelle Gespräche scheinen darauf hinauszulaufen, dass die NATO-Ausbildungsmission im Irak eine noch größere Rolle spielen wird. Diesen Wunsch haben wir von allen Gesprächspartnern in Bagdad vernommen. Deutschland muss bereit sein, seine Rolle auch innerhalb der NATO weiter auszubauen. Dies muss in enger Zusammenarbeit mit den bereits beteiligten Ländern der Region wie Jordanien und Tunesien erfolgen. Neben unserem wichtigen militärischen Beitrag müssen wir auch unsere umfangreiche zivile Unterstützung fortsetzen. Entwicklungshilfe und Stabilisierung schaffen Chancen für die junge irakische Bevölkerung."