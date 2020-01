Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs emittiert eine Anleihe (ISIN XS2107332640/ WKN A28SG2) mit Fälligkeit zum 21.01.2030 mit einem Emissionsvolumen von 1,25 Mrd. Euro, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe besitze einen Kupon von 0,875%. Die Kuponzahlungen würden jährlich stattfinden, erstmals am 21.01.2021. Zudem emittiere Goldman Sachs eine variabel verzinsliche Anleihe (ISIN XS2107332483/ WKN A28SG1). Der Floater habe eine Laufzeit bis zum 21.04.2023. Der Referenzzinssatz sei der Dreimonats-Euribor plus 55 Basispunkte. Aktuell betrage der Zinssatz 0,159%. Die Zinszahlungen würden jeweils am 21. der Monate Januar, April, Juli und Oktober stattfinden. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit bei beiden Anleihen entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P rate Goldman Sachs mit BBB+. (Bonds Weekly Ausgabe 3 vom 24.01.2020) (27.01.2020/alc/n/a) ...

