Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Staatsanleihen haben Kursgewinne verbucht, was unter anderem mit einem Anstieg der Risikoaversion infolge der fortgesetzten Ausbreitung des Coronavirus zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Unterstützung vonseiten des heute anstehenden ifo Geschäftsklima Deutschland werde es vermutlich aber nicht geben, denn die Vorgaben seien freundlich. Das Chartbild auf Tagesbasis sei indes als konstruktiv zu beurteilen. So lägen MACD und Stochastik oberhalb ihrer Signallinien und der DMI stehe im Kauf, während das Kursmomentum im positiven Bereich liege. Das markante Hoch vom 8. Januar bei 173,22 und das 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung von Anfang September bis Anfang Januar bei 173,43 seien bereits überwunden worden. Nun sei der Weg frei bis 174,05. Die Trading-Range liege zwischen 173,00 und 174,10. (27.01.2020/alc/a/a) ...

