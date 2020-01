Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan neigt aktuell nicht zu größerer Aktivität und scheut somit weiterhin vor dem Griff in die geldpolitische zurück, so die Analysten der Nord LB.Folglich würden der "traditionelle" Leitzins und die Zielrendite für japanische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren auch am aktuellen Rand auf unverändertem Niveau bleiben. Die Ergebnisse der Notenbanksitzung in Tokio hätten die internationalen Finanzmärkte keinesfalls überrascht. In der Tat sei von interessieren Beobachtern weitgehend einhellig damit gerechnet worden, dass die Bank of Japan ihre aktuelle geldpolitische Ausrichtung auch zum Start des neuen Jahres beibehalten würde. Die Zentralbank in Tokio hoffe offenkundig darauf, dass die expansivere Fiskalpolitik Shinzo Abes das Wachstum im Land der aufgehenden Sonne ankurbeln können werde. ...

