SHANGHAI (dpa-AFX) - Wegen der Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit hat die Stadt Shanghai Unternehmen aufgefordert, auch über die derzeit laufenden Feiertage zum chinesischen Neujahr hinaus geschlossen zu bleiben. Firmen sollen erst nach dem 9. Februar wieder die Arbeit aufnehmen, teilten die Behörden am Montag mit.



Ausgenommen sind demnach Unternehmen, die den städtischen Betrieb sicherstellen, etwa Wasser- oder Stromversorgung. Auch Lebensmittelproduzenten, Supermärkte und andere Firmen, die wichtig für die existenziellen Bedürfnisse der Menschen sind, werden demnach ausgenommen. Schulen und Kindergärten in Shanghai sollen laut der Anordnung bis zum 17. Februar geschlossen bleiben.



Zuvor hatte Chinas Regierung bereits angekündigt, dass die Ferien landesweit über das laufende Neujahrsfest bis einschließlich Sonntag um drei Tage verlängert werden. Das Virus ist inzwischen in fast jeder Provinz oder Region des Landes aufgetaucht./jpt/DP/jha