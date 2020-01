FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs des Batterieherstellers Varta ist am Freitag kurzzeitig unter die für Anleger wichtige 200-Tage-Linie gefallen. In den Anfangsminuten waren die Papiere um fast 10 Prozent und damit unter die als längerfristiger Indikator geltende Linie gefallen. Nach einer Erholung im Laufe des Vormittags lagen die Papiere zuletzt noch bei minus 4,1 Prozent und damit auf den hinteren Plätzen im Mittelwerte-Index MDax . Mit 78,80 Euro schafften sie es wieder über die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 76,20 Euro verläuft.



Die Sorge vor einem steigenden Konkurrenzdruck aus China und ein diesbezüglich schwelender Patentstreit treiben die Anleger schon seit einigen Wochen um. Bereits Mitte Januar hatte der Kurs die 200-Tage-Linie unterschritten, sich dann aber wieder behauptet. Letztmals war die Durchschnittslinie davor Ende 2018 getestet worden - bevor die Rally bis auf ein Rekordhoch Anfang Dezember führte. Ein Absturz im Januar beendete den mehr als zwölfmonatigen Lauf, nachdem die Commerzbank in einer Studie auf die Gefahr steigender Konkurrenz hingewiesen hatte./ssc/tih/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

