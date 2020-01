Sloweniens Ministerpräsident Marjan ?arec will von seinem Amt als Regierungschef zurücktreten. ?arec wolle seinen Rücktritt noch am Montag dem Parlament übermitteln, berichtet die slowenische Nachrichtenagentur STA. Damit will er demnach vorgezogene Neuwahlen durchsetzen. Zur Begründung hieß es, dass ?arec nicht mehr davon ausgehe, seine politischen Ziele mit der gegenwärtigen Mitte-Links-Minderheitskoalition umsetzen zu können. ?arec ist seit August 2018 Ministerpräsident Sloweniens.



Er gilt als sozialliberaler und pro-europäischer Politiker.