Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Suche nach Sicherheit bescherte den Staatsanleihemärkten Kursgewinne, so die Experten von Union Investment.Darüber hinaus stehe auch nach den Rekord-Neuemissionsvolumen aus den Vorwochen weiterhin sehr viel Liquidität zur Anlage an. Die Suche nach Rendite gehe unvermindert weiter. Während Bundesanleihen und US-Schatzungen von ihrem Ruf als sichere Anlagen hätten profitieren können, seien Peripherieanleihen aus dem Euroraum wegen ihrer Renditeaufschläge gesucht gewesen. An allen Staatsanleihemärkten sei es in der Berichtwoche zu Renditerückgängen gekommen. Auch in Italien, obwohl dort trotz des angekündigten Rücktritts von Außenminister Luigi Di Maio als Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung eine neue Regierungskrise in Rom befürchtet worden sei. Di Maio werde sein Amt als Außenminister im Kabinett von Regierungschef Conte aber weiterhin beibehalten. Am Wochenende stehe zudem in Italien die Regionalwahl in der Emilia Romagna an. ...

