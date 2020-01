Sicherheit oder Rendite 2019 war das nicht die Frage... Doch wie an die Performance von 2019 anknüpfen? Kapitalschutz war 2018 Thema, 2019 war es die Rendite. 25,5,% - historisch! Doch wie an diese Performance anknüpfen? Kann man die Sicherheit mit einbauen? Wie viel Rendite kostet das? Fragen an Matthias Hüppe von der HSBC. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv