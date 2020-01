Schon kurz vor der Jahrtausendwende läutete Palladium die Rallye bei den Edelmetallen ein. Siehe auch Gold! Endet jetzt die Euphorie? 66 Prozent in sechs Monaten - ist das noch rational? Und was wenn die Autoindustrie als Haupt-Nachfrager auf Platin umschwenkt? Oder einfach andere Autos baut? Was kann Palladium 2020? Und Gold? Was ist das Edelmetall des Jahres? Fragen von Antje Erhard an Michael Blumenroth, Deutsche Bank