Die Ausbreitung des Coronavirus in China verängstigt am Montag wieder marktübergreifend die Anleger. Vor allem bei Fluggesellschaften sorgen sich die Börsianer daher schon seit Tagen um die Folgen für den weltweiten Reiseverkehr. Dies hatte sich am Freitag auch schon in den Kursen von US-Airlines niedergeschlagen. United Airlines -3,92% und American Airlines -1,83% hatten in New York bis zu vier Prozent ...

