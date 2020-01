FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES JUST EAT TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1018 (785) PENCE - BERENBERG CUTS BUNZL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1650 (2350) PENCE - BERENBERG CUTS NCC GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 220 PENCE - BERENBERG RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2250 (2150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2150 (1500) PENCE - BERENBERG RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5300 (5050) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - JEFFERIES RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1881 (1853) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SAFESTYLE PRICE TARGET TO 80 (105) PENCE - 'BUY' - MAINFIRST CUTS BURBERRY TO 'HOLD' ('BUY') - PEEL HUNT CUTS ASHTEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - PEEL HUNT CUTS SERCO GROUP TO 'HOLD' ('ADD') - PEEL HUNT CUTS SILENCE THERAPEUTICS TO 'HOLD' ('BUY') - PEEL HUNT RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TO 'ADD' ('HOLD') - PEEL HUNT RAISES RICARDO TO 'ADD' ('HOLD') - PEEL HUNT RAISES VECTURA GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1275 (1240) PENCE - 'SELL'



