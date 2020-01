Corum als Number One Markteinführung. Dass Veranlagungen in Immobilien im Trend liegen, zeigen sämtliche Performancetabellen der jüngeren Vergangenheit. Neu in Österreich ist seit Februar die Variante SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), das klingt nicht nur französisch, sondern es kommt auch aus Frankreich. Der Pariser Immobilienverwalter Corum Asset Management hat mit Februar 2019 mit seinem Flagship-Produkt Corum Origin dieses Segment auch in Österreich bei Kleinanlegern aktiv aufgemacht. Corum ist seit 2011 von Frankreich aus tätig und investiert ausschließlich in gewerbliche Immobilien. Zweck ist es, die daraus generierten Mieteinnahmen und Kapitalgewinne relativ zeitnah an die Anleger auszuschütten. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...