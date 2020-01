Tesla als Number One im global market. Mittlerweile 682 Aktien sind im global market der Wiener Börse gelistet. Mit einem Handesvolumen von 86 Mio. Euro war die Nummer 1 im Jahr 2019 dabei Tesla, gefolgt von Amazon und Netflix, also eine klare US-Angelegenheit. Zur Erinnerung: Im Vorjahr hieß die Nr. 1 im global market noch RHI Magnesita, dies mit einem Handelsvolumen von knapp 400 Mio. Euro, die Aktie wurde aber upgegradet. Der global market kam heuer auf 1,79 Mrd. Euro Gesamtvolumen, das ist erstens um 38 Prozent mehr als im Vorjahr und damit der größte Anstieg eines Marktsegmentes in Wien. Zweitens bedeutet das, dass es auch mehr Umsätze als bei Bonds, Zertifikaten und Optionsscheinen zusammengerechnet gegeben hat. Allerdings: Gab es in den ersten 8 ...

