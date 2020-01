Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 2019-nCoV in China nimmt besorgniserregende Ausmaße an, so die Experten von Quant.Capital Management. Gerade vor dem chinesischen Neujahrsfest sei das auch für die Volkswirtschaft eine ernste Bedrohung, die das ohnehin schwache Wachstum noch weiter herunterziehen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...