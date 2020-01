BERLIN (Dow Jones)--Die Folgekosten einer Erderwärmung von über zwei Grad sind laut einer neuen Studie deutlich höher als eine schnelle Umsetzung der Zusagen aus dem Pariser Klimaabkommen. Die ökonomisch günstigste Variante für den Planeten sei genau die, die von den 190 Staaten unterzeichnet wurde, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Analyse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und der New Yorker Columbia University. Bislang seien die von den Staaten versprochenen CO2-Reduktionen jedoch "unzureichend", um das Pariser Klimaziel zu erreichen.

Die Forscher hatten die aktuelle Forschung zu wirtschaftlichen Schäden, die durch die Auswirkungen des Klimawandels bereits verursacht werden, in Computersimulationssysteme eingespeist. Sie verwendeten dabei das vom Wirtschaftsnobelpreisträger William Nordhaus entwickelte und in der Vergangenheit für die Politikberatung in den USA verwendete Dynamic Integrated Climate-Economy-Model. Die Computersimulation ist darauf trainiert, nach Wirtschaftswachstum zu streben. Eine Temperaturbegrenzung auf ungefähr 2 Grad sei in fast allen von Kostenkurven zuverlässig die vernünftigste gewesen.

"Um den wirtschaftlichen Wohlstand für alle Menschen in diesen Zeiten der Erderwärmung zu sichern, müssen wir die Kosten für Schäden und Begrenzung des Klimawandels ausbalancieren", erklärte Studienleiter Anders Levermann vom PIK. "Jetzt hat unser Team gefunden, wonach wir suchten."

Investitionen in den Kohleausstieg und in erneuerbare Energien seien daher langfristig kostengünstiger. Es müsse nun rasch global gehandelt werden, forderte Levermann. Business as usual sei "ganz klar" keine machbare Option mehr. "Entweder dekarbonisieren wir unsere Ökonomien, oder wir lassen es zu, dass die Erderwärmung die Kosten für Unternehmen und Gesellschaften weltweit nach oben schießen lässt", so der Studienleiter.

January 27, 2020 05:00 ET (10:00 GMT)

