Es braucht schnell einen Markt für erneuerbaren Wasserstoff und tragfähige Geschäftsmodelle. Energiewende wird ohne Wasserstoff nicht gelingen, wie Wirtschaftsminister Jörg Steinbach auf einer Fachtagung betont.Bereits im August 2019 startete Brandenburg eine Bundesratsinitiative. Das Land will Vorreiter beim Wasserstoff werden und dieser soll möglichst auch grün produziert werden. Auf einer Fachtagung am Montag in Schipkau betonte Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erneut die Bedeutung der Wasserstoffwirtschaft - gerade mit Blick auf den Strukturwandel in der Lausitz. Eine erneuerbaren ...

