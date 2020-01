Der Kurs von Varta crasht bereits seit vier Wochen und bricht auch am Montag erneut um fast vier Prozent ein. Charttechnisch ist der Kurssturz ein Desaster. Andererseits aber könnte jetzt, an der 200-Tagelinie, eine kraftvolle Erholung einsetzen. Was Anleger wissen müssen, auf welche Schlüsselmarken es jetzt ankommt und wie sich gewinnstark auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...