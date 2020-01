Linz (www.anleihencheck.de) - Von der bevorstehenden FOMC-Sitzung am 28./29. Januar werden keine großartigen Neuigkeiten erwartet. Weder bezüglich des Zinssatzes noch zur Änderung der amtlichen Mitteilung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Allerdings laufe hinter den Kulissen eine heiße Diskussion über eine grundlegende Reform der geldpolitischen Strategie der US-Notenbank (FED). Ob die Geldpolitik der FED in Zukunft besser oder schlechter werde, bleibe abzuwarten. Aktuell würden mit der Preisniveaustabilität und der Vollbeschäftigung zwei Ziele verfolgt. Nach dem "Misery Index", der bloß Inflationsrate und Arbeitslosenrate addiere, sei die FED in den vergangenen Jahrzenten nie erfolgreicher als derzeit gewesen. Die Inflation gemessen anhand des Preisindex für Konsumausgaben (PCE), sei in den vergangenen Jahren fast durchgängig unter dem Inflationsziel von 2,00% geblieben. Daraus könnte man ableiten, dass trotz jahrelanger Nullzinsen und einer massiven Ausweitung ihrer Bilanzsumme, die FED zu restriktiv gewesen sei. Die heutige Handelsbandbreite bei EUR/USD liege zwischen 1,0990 und 1,1070. (27.01.2020/alc/a/a) ...

