BRÜSSEL (dpa-AFX) - Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist dagegen, den USA für den Verzicht auf Autozölle zusätzliche Agrarexporte nach Europa zuzusagen. Die Bauern dürften nicht in den Handelsstreit hineingezogen werden, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Brüssel. "Wir halten es nicht für sinnvoll, Handelskonflikte auf dem Rücken der Landwirte zu beantworten."



US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt wieder mit Strafzöllen auf europäische Autos gedroht, falls kein Handelsabkommen mit der EU zustande komme. Die EU will zwar über einen solchen Vertrag verhandeln, dieser soll aber nur Industriegüter einschließen. Die USA wollen hingegen auch Agrarprodukte einbeziehen mit dem Ziel, mehr in die EU zu exportieren. Das würde europäische Bauern unter Preisdruck setzen.



Klöckner zeigte sich von möglichen Autozöllen unbeeindruckt: "Meine Aufgabe ist es jetzt nicht, für die Autoindustrie unterwegs zu sein." Vielmehr gehe es ihr darum, deutlich zu machen, "dass die Landwirtschaft nicht in einen Konflikt hineingezogen wird, für den sie nichts kann."



Klöckner äußerte sich am Rande eines EU-Agrarministertreffens, zu dem auch ihr US-Kollege Sonny Perdue erwartet wurde./haw/DP/jha