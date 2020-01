KIEL/BERLIN (Dow Jones)--Die unterlegene Kieler Werftengruppe German Naval Yards (GNYK) hat im Fall der größten Auftragsvergabe der Deutschen Marine rechtliche Schritte eingeleitet. Gerügt worden sei der milliardenschwere Zuschlag für einen Fregatten-Bau an ein niederländisches Konsortium, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dazu habe es bereits am Freitag einen Schriftsatz an das zuständige Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr übersandt. Die Kieler Werftengruppe will ihren Rauswurf aus dem Bieterverfahren anfechten und stattdessen den Ausschluss des niederländischen Konkurrenten erwirken.

Sollte das Bundesamt der Rüge nicht stattgeben, werde die Werft "definitiv einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Bundes einreichen", teilte das Unternehmen weiter mit. Im Fall der Ablehnung halte es sich auch eine Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf vor.

Vor rund zwei Wochen hatte die Bundeswehr den Auftrag für den Bau von zunächst vier sogenannten Mehrzweckkampfschiffen des Typs MKS 180 an die niederländische Werft Damen Schelde Naval Shipbuilding BV vergeben. Die Baukosten liegen bei mehr als fünf Milliarden Euro. Möglich ist laut Vertrag auch der Bau weiterer Schiffe. Die IG Metall hatte die Entscheidung kritisiert und die Bundesregierung dazu aufgefordert, den Erhalt der deutschen Werften sicherzustellen. GNYK war der letzte verbliebene deutsche Bieter.

Die Werft verwies auf eine Expertise des von ihr beauftragten Vergaberechtsexperten Roland M. Stein von der Berliner Kanzlei Blomstein, wonach es ausgeschlossen werde, "weil das Unternehmen unter 0,15 Prozent der Forderungen nicht erfüllt haben soll. Wir haben die angeblichen Gründe eingehend geprüft - keiner rechtfertigt einen Ausschluss vom Verfahren", so Stein. Dagegen seien beim Konkurrenten Damen "viele weitere - teils sogar sicherheitsrelevante - Aspekte problematisch".

German Naval Yards in Kiel ist eines von mehreren aus der früheren traditionsreichen Howaldtswerke/Deutsche Werft-AG hervorgegangenen Werftunternehmen. Es hat sich auf militärische Überwasserschiffe spezialisiert und baut Schiffe für die Bundeswehr sowie ausländische Streitkräfte. Die Gruppe ist Teil des internationalen Werftenkonzerns Privinvest. Andere Teile der früheren Howaldtswerke/Deutsche Werke gehören heute zu der Marinesparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp. Diese ist insbesondere auf den Bau von U-Booten spezialisiert.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2020 06:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.