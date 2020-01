Nel ASA: Schwarzer Montag! Das sieht nicht gut aus für die Aktie von Nel ASA: Heute geht es um rund 14% in den Keller und damit deutlich unter die Kursmarke von 0,90 Euro. Noch am 20. Januar 2020 schraubte sich das Papier des norwegischen Unternehmebns mit Sitz in Oslo auf ein neues 10-Jahres-Hoch bei 1,06 Euro. Dabei hat die Nel ASA-Aktie im Jahr 2019 per Saldo um 91% zugelegt...

