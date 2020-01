Vertreter aus den Ländern und von mehr als 55 Unternehmen treffen sich derzeit in Berlin, um das zweite Großprojekt voranzutreiben. Sie wollen die Schritte zur Notifizierung als IPCEI vorbereiten.Im Dezember hat die EU-Kommission die Beihilfen von bis zu 3,2 Milliarden Euro für das erste Batteriezell-Konsortium freigegeben. Es ist als "Important Projects of Common European Interest" (IPCEI) anerkannt. Ein zweites derartiges Konsortium will in Kürze auch eine solche Notifizierung ihres Projekts erhalten. Dazu treffen sich am Montag und Dienstag Regierungsvertreter aus 14 EU-Mitgliedsstaaten sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...