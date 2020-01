Linz (www.anleihencheck.de) - Diese Woche werden die Daten der ungarischen Arbeitslosenrate vom letzten Monat veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Weiterhin werde die Ungarische Zentralbank (MNB) über ihren Leitzinssatz entscheiden. Ökonomen würden davon ausgehen, dass dieser unverändert bei 0,90% bleibe. Seit April 2019 habe der Ungarische Forint (HUF) gegenüber dem Euro stark an Wert verloren. Ein Grund dafür sei die ultralockere Haltung der Zentralbank während einer stetigen Teuerung, die derzeit über dem Ziel der MNB liege. Letzten Donnerstag habe EUR/HUF ein neues Allzeithoch von 337,55 erreicht. (27.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...