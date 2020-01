Weitere rund 300 Wohnungen sollen bis Jahresende fertig sein, hieß es am Montag in einer Aussendung. Das Immo-Portfolio der BUWOG umfasst rund 22.500 Bestandseinheiten, die Development-Pipeline in Wien etwa 6.000 Wohneinheiten. Die elf Projekte, die die BUWOG heuer startet, befinden sich in acht verschiedenen Wiener Bezirken und umfassen 390 freifinanzierte Mietwohnungen, 297 Mietwohnungen im Rahmen ...

