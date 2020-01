JENA (dpa-AFX) - Der Jenoptik -Konzern hat die spanische Firma Interob übernommen, die auf Automatisierungslösungen spezialisiert ist. Der Kaufpreis liege knapp unter dem zweifachen Wert des Jahresumsatzes, der 2019 rund 22 Millionen Euro betragen habe, teilte die Jenoptik AG am Montag mit. Interob agiere vor allem für Kunden in der europäischen Autoindustrie - neben Spanien vor allem in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Sitz sei im spanischen Valladolid, beschäftigt würden 54 Arbeitnehmer.



Die übernommene Firma konzipiere automatisierte Produktionslinien einschließlich Robotertechnik und integriere diese in die Fertigung bei ihren Kunden. Jenoptik stärke damit seine Position als Komplettanbieter automatisierter Fertigungslösungen, erklärte Vorstandschef Stefan Traeger.



Das börsennotierte Thüringer Unternehmen mit rund 4100 Beschäftigten im In- und Ausland hatte in diesem Bereich in der Vergangenheit bereits die Firmen Five Lakes Automation und Prodomax übernommen. Beide agierten vor allem in Nordamerika. Jenoptik stellt auch Messtechnik sowie Laser zur Materialbearbeitung her, die in der Autoindustrie eingesetzt werden./ro/DP/fba

