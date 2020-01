Schon heute kommen 80 Prozent des Stroms für die Autofabriken aus Erneuerbaren Energien. Bis zum Jahresende sollen alle 23 Werke umgestellt sein.

BMW will seine weltweit 23 Autofabriken komplett auf grünen Strom umstellen. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic sagte der Zeitschrift "Automobil-Produktion": "Noch in diesem Jahr werden wir in unseren Werken weltweit ausschließlich Strom aus regenerativen Energiequellen beziehen, also zu 100 Prozent."

Die BMW-Werke verbrauchen jährlich rund 5,2 Millionen

