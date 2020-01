Aus den einfachen, oft spurgeführten führerlosen Transportsystemen (FTS) früherer Jahre sind heute AIVs (Autonomous Intelligent Vehicle) geworden. Diese mobilen Roboter bewegen und navigieren auch in Elektronikfertigungen, wo es wenig Platz gibt, frei im Raum und können je nach Ausstattung unterschiedlichste Aufgaben übernehmen - auch in enger Zusammenarbeit mit dem Linienpersonal. Das Technologieunternehmen ASM nutzt diese neuen Fähigkeiten jetzt, um die Materiallogistik in der Elektronikfertigung umfassend zu automatisieren - beginnend bei den Materialtransporten aus dem Lager in Richtung Vorrüstung ...

