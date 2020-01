Die Aktie des Luxus-Konsumgüter-Anbieters LVMH (WKN: 853292), ausgeschrieben Moët Hennessy Louis Vuitton, hat sich als besonders renditestarker Pick von Dividenden-Liebhabern erwiesen.

Die LVMH-Aktie brachte ihren Haltern bei einer zugrunde liegenden Kursentwicklung von 78,28 auf 416,60 Euro innerhalb der letzten Dekade nicht weniger als eine annualisierte Kursrendite von jährlich 18,20 Prozent ein.

Die LVMH-Gruppe deckt nach eigenen Angaben alle fünf Segmente des Luxussektors ab. Dazu zählen Wine & Spirits, Fashion & Leather Goods sowie Perfumes & Cosmetics, Watches & Jewelery und Selective Retailing.

Zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Profit

Mit dem Fashion-Segment setzt LVMH mit Abstand am meisten um und es ist auch der Bereich, der am schnellsten wächst. Mit Abstand am wichtigsten ist das Asien-Geschäft. Dort generiert LVMH fast das Doppelte an Erlösen als in Europa und die USA liegt dazwischen.

Beim weltgrößten Anbieter von Luxusgütern läuft es derzeit rund. Im ersten Geschäftshalbjahr ...

