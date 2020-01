Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesarbeitsministerium von Minister Hubertus Heil (SPD) hält trotz Unions-Forderungen nach einer Verschiebung der Grundrente an einer Einführung des umstrittenen Projektes zum Anfang des kommenden Jahres fest. Ministeriumssprecher Tim Stoltenberg betonte bei einer Pressekonferenz in Berlin, "dass wir immer noch den Kabinettstermin 12.2. anstreben". Dies sei notwendig, um "zielgenau" ein Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2021 zu erreichen. Heil habe in einem jüngsten Interview betont, es sei das "Hauptziel", die Grundrente zum 1. Januar einzuführen.

Zu Berichten über mögliche Nachbesserungen an dem Gesetzentwurf wollte sich der Sprecher nicht äußern. Heils Entwurf befinde "sich zurzeit in der Ressortabstimmung zwischen den Ministerien, um die letzten Fragen zu klären". Jedoch äußere man sich nicht zu Einzelfragen.

Unterdessen lehnte auch SPD-Fraktionsvize Katja Mast eine Verschiebung ab. "Die noch offenen Detailfragen werden geklärt. Das ist der normale Weg", erklärte sie. "Eine Verschiebung steht nicht an." Es gehe jetzt darum, die Grundrente umzusetzen, damit sie wie vereinbart in Kraft trete. "Es sind alle aufgefordert, in diesem Sinne daran mitzuarbeiten", betonte sie. Unions-Sozialexperte Peter Weiß (CDU) hatte vorgeschlagen, die Grundrente notfalls auf Juli zu verschieben. "Meine Sorge ist, dass wir uns blamieren, weil wir bei den Bürgerinnen und Bürgern mit diesem Starttermin Erwartungen wecken, die wir am Ende nicht halten können", hatte er der Augsburger Allgemeinen gesagt.

Die von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbarte Grundrente soll nach Heils Entwurf ab 33 Beitragsjahren greifen und ab 35 Beitragsjahren die volle Höhe erreichen. Die Kosten sollen im ersten Jahr bei rund 1,4 Milliarden Euro liegen. Ein Kritikpunkt der Union daran ist aber die noch ungeklärte Finanzierung, für die Finanzminister Olaf Scholz (SPD) Mittel aus einer Finanztransaktionssteuer eingeplant hat, über die auf europäischer Ebene immer noch gestritten wird. Erst vergangene Woche hat Österreich mit einem Ausstieg aus den Verhandlungen gedroht, die derzeit zehn Staaten führen.

