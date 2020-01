Nun ist auch unser wikifolio DE000LS9BHW2 mit einem Prozent ytd ins Minus gerutscht, der ATX hat bereits aktuell rund 3 Prozent Minus. Und wie erwähnt: Das wikifolio orientiert sich sehr wohl am ATX und wird sich bei Kursrückgängen nicht grossartig anders bewegen können. Ziel ist es, Outperformance zu schaffen. 2018 und 2019 waren es jeweils knapp 7 Prozentpunkte und aktuell liegen wir auch 2 Prozentpunkte vor dem ATX. Anders beim Depot: Hier geht es um den Total Return und das Depot ist auch ytd nach wie vor mit rund 250 Euro im Plus. Wir haben eine neue Ansicht geschaffen, da der Screenshot doch etwas sperrig war ... Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge DO + CO. AKT ....

Den vollständigen Artikel lesen ...