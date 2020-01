Oxnard, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SCOSCHE ("Skosch" ausgesprochen) Industries, ein führender Innovator von Verbrauchertechnologie-Produkten, freut sich, bekanntgeben zu können, dass nun exklusiv auf Apple.com und in ausgewählten Apple-Läden weltweit zwei neue Scosche-Produkte erhältlich sind.BaseLynx WhiteDas zum Patent angemeldete Produkt BaseLynx ist für alle gedacht, die ihre Mobilgeräte aufladen und ordnen müssen - darunter iPhones, AirPods, die Apple Watch, iPads, Kameras, tragbare Spielsysteme, Kopfhörer und andere.Das modulare System gibt Ihnen die Freiheit, jedes Modul eigenständig für sich zu nutzen oder auch mehrere Lademodule miteinander zu verbinden und nur ein Stromkabel und eine Steckdose zu nutzen. Wann immer Sie in Ihrem Haushalt oder Geschäft neue Geräte hinzufügen, können Sie auch neue Module hinzufügen.Es gibt derzeit vier BaseLynx-Module (unten gezeigt). Weitere Typen von Lade- und Aufbewahrungsmodulen werden derzeit entwickelt. Wenn erhältlich, wird man diese nahtlos in das System integrieren können.- Das echte MFi-zertifizierte magnetische Ladegerät für die AppleWatch lädt alle Apple Watch-Modelle.- Die Qi-zertifizierte Matte für kabelloses Laden lädt Qi-fähigeSmartphones (iPhones 8 und höher) schnell und sicher und lädt zudemIhren kabellosen Ladecase für AirPods und AirPods Pro.- Die "Vert"-Ladestation ordnet und lädt bis zu drei Gerätegleichzeitig, darunter Smartphones, Tablets und tragbareSpielsysteme. Sie hat drei Ladeanschlüsse: einen18-Watt-USB-C®-Anschluss mit Stromversorgung, und zwei12-Watt-USB-A-Anschlüsse. Mit der Stromversorgungsfunktion ("PowerDelivery") werden Ihre Geräte bis zu drei Mal schneller geladen.- Fügen Sie Ihrem BaseLynx-System mit dem Zweifachanschluss-Lade-Endteil mit Stromversorgung zwei weitere Ladeanschlüsse hinzu.Das Lade-Endteil besitzt einen18-Watt-USB-C-Stromversorgungsanschluss und einen12-Watt-USB-A-Anschluss. Kunden können die Module entweder einzeln kaufen und nach Bedarf mehr Module hinzufügen, oder können die erhältlichen Kits wählen. Kits und Module lassen sich kombinieren. Die BaseLynx White-Kits sind nun auf Apple.com erhältlich.MagicGrip - eine automatisch fixierende Lüftungsschlitzhalterung für kabelloses LadenDas zum Patent angemeldete Produkt "MagicGrip" ist eine prämierte* Lüftungsschlitzhalterung für kabelloses LadenErkennt das MagicGrip-System, dass ein Qi-fähiges Smartphone perfekt über seiner Ladewicklung ausgerichtet ist, schließen sich seine Arme automatisch, sodass das Smartphone während des Fahrens sicher gehalten und aufgeladen wird. Die automatische Fixierung sorgt für eine perfekte Platzierung des Smartphones im Sinne optimaler Aufladung und kompletter Sichtbarkeit des Geräts. Der Ladekopf lässt sich problemlos ins Hoch- oder Querformat drehen.Der MagicGrip liefert eine Ladeleistung von 7,5 Watt und unterstützt Apple® Fast Charging (Schnellaufladung). Zertifiziert vom Wireless Power Consortium (WPC), bietet das Gerät den zusätzlichen Sicherheitsschutz der Fremdkörperdetektion (Foreign Object Detection). Ein das Umgebungslicht erkennender LED-Ring zeigt den Ladevorgang an.Die zum Patent angemeldete offene "FreeFlow"-Konstruktion lässt die Luft aus den Lüftungsschlitzen des Fahrzeugs strömen, um Sie zu kühlen oder zu wärmen. Mit seinem Gelenk-Schwingarm können Sie den Ladekopf und Ihr Smartphone vom Lüftungsschlitz wegbewegen, während der Sockel dort verankert bleibt.Der MagicGrip Vent ist exklusiv auf Apple.com erhältlich.Besuchen Sie das Pressezentrum unseres Unternehmens unter Scosche.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080982/Base_Lynx_LR.jpgPressekontakt:Chris HerbertÖffentlichkeitsarbeitCherbert@pendulumstrategygroup.com614-448-8703Original-Content von: Scosche Industries, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140844/4503690