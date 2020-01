Die starke Entwicklung des Goldpreises im Rücken und die Quartalszahlen vor der Brust so könnte man die aktuelle Lage bei Yamana Gold derzeit zusammenfassen. Das Unternehmen wird am 13. Februar seine Zahlen für das 4. Quartal bekanntgeben. Bis dahin dürfte der Goldpreis das Handelsgeschehen in der Aktie maßgeblich beeinflussen. Die letzten Handelstage verliefen aus Sicht von Yamana Gold durchaus vielversprechend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...