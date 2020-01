Der Vine-Mitbegründer Dom Hofmann will es noch mal wissen und hat mit Byte eine fast exakte Kopie der vor vier Jahren eingestellten Video-App vorgestellt. Um sich gegen Tiktok beweisen zu können, setzt auf Hoffmann auf eine finanzielle Beteiligung der Videomacher an den geplanten Werbeeinnahmen. Sieben Jahre ist es jetzt her, dass Dom Hofmann, Rus Yusupov und Colin Kroll ihre Video-App an Twitter verkauft haben - noch vor dem Start des Angebots. Das Ergebnis ist bekannt: Nach nur drei Jahren stellte Twitter den Dienst wieder ein. Hofmann glaubt aber ganz offenbar immer noch an das Potenzial von Vine und hat mit Byte jetzt eine fast identische Kopie des Dienstes vorgestellt. Seit dem ...

