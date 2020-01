Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Deutschland geht der DAX auf Tauchstation. Und auch an der Wall Street drohen erst einmal heftige Abschläge. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Booking, Trip.com, LVMH, Hilton, Luckin Coffee, Alibaba, Pinduoduo und Alpha Pro Tech. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.