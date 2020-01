BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach der ostdeutsche Braunkohlekonzern LEAG für das Kohle-Aus Milliarden-Entschädigungen praktisch ohne Gegenleistungen erhalte. Grundlage der Verhandlungen sei das offizielle Revierkonzept des Lausitzer Unternehmens aus dem Jahr 2017 gewesen, sagte Ministeriumssprecher Korbinian Wagner am Montag in Berlin. "Da finden sich ganz andere Aussagen zu deren Szenarienplanungen." Das Magazin Der Spiegel hatte indes aus älteren, vertraulichen Unterlagen zitiert. Sie stammen aus dem Jahr 2016, als das schwedische Energieunternehmen Vattenfall Kraftwerke und Kohlegruben an die tschechischen Unternehmen EPH und PPF Investments verkaufte.

Die LEAG erhält für das Stilllegen der Braunkohleanlagen insgesamt 1,75 Milliarden Euro aus Steuergeldern. Laut den vom Spiegel zitierten Revierplanungen sollten Kraftwerksblöcke ohnehin früher vom Netz gehen. Unterm Strich sei die Laufzeit in etwa so lange wie jetzt im Kohleausstiegsgesetz vorgesehen. Laut dem Kohlekompromiss von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) darf die LEAG noch 854 Millionen Tonnen verfeuern. Aus dem Geschäftsplan von 2016 habe sich fast die gleiche Menge ergeben - 867 Millionen Tonnen, meldete der Spiegel. Kritiker sprachen deshalb von einem Steuergeschenk der Regierung an den Ost-Betrieb.

Die LEAG selbst sei 2017 jedoch von rund einer Milliarde Tonnen Braunkohle ausgegangen, erklärt Pressesprecher Thoralf Schirmer auf Anfrage von Dow Jones Newswires. Vorgesehen war unter anderem die Umsiedlung des sächsischen Dorfes Mühlrose, um rund 150 Millionen Tonnen Braunkohle am Tagebau Nochten zu sichern. Zudem werde noch in diesem Jahr über die Inanspruchnahme des brandenburgischen Braunkohletagebaus II Welzow-Süd entschieden. Hier betrage die verfügbare Menge 204 Millionen Tonnen. Insgesamt geht das Unternehmen also sogar von 1,2 Milliarden Tonnen Kohle aus, sollte der weitere Abbau beschlossen werden.

Auch beim Ausscheiden der Blöcke ergebe sich eine Lücke zwischen den Plänen von 2017 und dem Kohle-Kompromiss. Die LEAG habe mit dem Betrieb von Jänschwalde bis Anfang 2030 geplant. Die Blöcke A und B sollen nun aber schon 2025 und 2027 in die Sicherheitsbereitschaft überführt werden. "Das ist im Vergleich zu unserem Revierkonzept ein Verlust", so Schirmer. Wie hoch genau dieser Verlust sei, bezifferte das Unternehmen auch auf Nachfrage nicht. Zum Vergleich: der westdeutsche Energiehersteller RWE geht von einer Lücke von 900 Millionen Euro durch den Kohlekompromiss aus.

Ministeriumssprecher Wagner betonte, neben dem späteren Revierkonzept gebe es auch bereits genehmigte Braunkohle-Tagebaue bis in die 2040er Jahre. Um "rechtssicher und verlässlich" aus der Braunkohle auszusteigen, seien daher die Entschädigungen der Kohlekommission vereinbart worden.

January 27, 2020 09:29 ET (14:29 GMT)

