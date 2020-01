In unserem letzten Beitrag zum Volatilitätsindex VIX der Optionen auf den S&P 500 - Index hatten wir erneut auf die unheimliche Ruhe an der Optionspreis-Oberfläche hingewiesen.Dies sagt aber bekanntlich nicht viel darüber aus, was unter dieser Oberfläche für Dynamiken entstehen.Die Umstände für eine ruhige Oberfläche sind seit Jahren günstig. Der FED-Put lässt sich die Anleger in Sicherheit wiegen, dass das Abwärtspotenzial bei Aktien begrenzt sei, da die US-Notenbank jede Gefährdung des "Wealth-Effektes' entgegenwirken werde.Das Short-Volatilitätsuniversum freut sich. Es steckt in einer sich selbst verstärkenden Handlungslogik. Danach verstärkt eine heute sinkende Volatilität die Wahrscheinlichkeit, dass diese morgen erneut fällt. Ein Ereignis wie die derzeitige Unsicherheit über den Ausbruch des Corona-Virus in China, ist dagegen geeignet, einen klassischen externen Schock für diese Markterwartung zu produzieren. Denn dieses Kalkül funktioniert auch anders herum. Eine steigende Volatilität verstärkt die Erwartung weiter steigender Volatilität.

Den vollständigen Artikel lesen ...