Londons Polizei will die Kameras der Stadt mit einer Gesichtserkennungssoftware und einer Datenbank von Bildern gesuchter Menschen verknüpfen. Es wäre das einzige derartige Überwachungssystem außerhalb Chinas. Die Londoner Polizei gab am Freitag vergangener Woche bekannt, dass sie die Kameras der Stadt mit einer Gesichtserkennungssoftware und einer Datenbank verknüpfen will. Nach China wäre das Vereinigte Königreich damit der erste Staat, der seine Bürger mit Gesichtserkennung überwacht. Das Prinzip ist weltweit auf dem Vormarsch: Indien plant, ein ähnliches System einzuführen. Erst vergangene Woche ...

