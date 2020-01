Mithilfe prädiktiver Machine Learning-Modelle in Echtzeit von Iguazio will Payoneer von der Betrugserkennung zur Betrugsverhinderung wechseln

Iguazio, Betreiber der gleichnamigen Data Science-Plattform für Anwendungen im Bereich Machine Learning in Echtzeit, gab heute bekannt, dass Payoneer die Iguazio-Plattform ausgewählt hat, um seinen 4 Millionen Kunden ein sichereres Bezahlerlebnis zu bieten. Payoneer betreibt eine digitale Zahlungsplattform, die Unternehmen überall auf der Welt bei ihrem internationalen Wachstum unterstützt. Mit dem Einsatz von Iguazio wechselte Payoneer von einer reaktiven Methode der Betrugserkennung zu einer proaktiven Vorbeugung auf Basis von Machine Learning in Echtzeit und Predictive Analytics.

Mit hochentwickelten Algorithmen zur Überwachung mehrerer Parameter, wie beispielsweise dem Zeitpunkt der Kontoerstellung oder Namensänderungen, hat Payoneer die Herausforderungen bei der Betrugserkennung in komplexen Netzwerken überwunden. Vor dem Einsatz der Iguazio-Plattform wurde Betrugsfälle erst im Nachhinein aufgedeckt, sodass Kunden Anwender nur blockieren konnten, nachdem der Schaden bereits eingetreten war. Jetzt ist Payoneer in der Lage, die gleichen, offline entwickelten und ausgefeilten Machine Learning-Modelle in Echtzeit einzusetzen und mit frischen Daten zu versorgen. Auf der Grundlage von prädiktiven Machine Learning-Modellen, die kontinuierlich verdächtige Muster identifizieren, sorgt diese Methode für unmittelbaren Schutz vor Betrug und Geldwäsche. Vermittelt wurde diese Kooperation von Belocal, einem führenden Daten- und IT-Lösungsintegrator für mittelständische und große Unternehmen.

"Wir haben eines unserer schwierigsten Probleme mit Modellen für Echtzeitprognosen gelöst, sodass betrügerische Angriffe auf Payoneer jetzt nahezu unmöglich sind", erklärte Yaron Weiss, VP Corporate Security and Global IT Operations (CISO) von Payoneer. "Mit der Data Science-Plattform von Iguazio haben wir ein skalierbares und zuverlässiges System aufgebaut, das sich an neue Bedrohungen anpasst und uns in die Lage versetzt, Betrugsversuche mit minimalen falsch-positiven Ergebnissen zu verhindern."

"Payoneer ist führender Innovator im Bereich des digitalen Zahlwesens, und wir sind stolz, ein Teil davon zu sein", so Asaf Somekh, CEO bei Iguazio. "Wir freuen uns, dass Payoneer seine Entwicklung neuer Dienste auf Basis des Machine Learning vorantreiben und damit den Einfluss der Data Science in der Geschäftswelt stärken kann."

"Payoneer und Iguazio sind großartige Beispiele für Anwendungsfälle von technologischer Innovation in der Praxis, mit der reale Marktlücken geschlossen werden", kommentierte Hugo Georlette, CEO, Belocal. "Wir werden die Data Science-Plattform von Iguazio weiterhin engagiert vertreiben und implementieren, um damit positive Wirkungen in zahlreichen Branchen zu erzielen."

Mit der Data Science-Plattform von Iguazio kann Payoneer die intelligentesten Data Science-Strategien in der Praxis anwenden. Die Plattform beinhaltet ein Serverless Framework mit geringer Latenz, eine Multi-Model-Datenmaschine in Echtzeit sowie ein modernes Python-Ökosystem auf Basis von Kubernetes und bietet eine unkomplizierte Cloud-Erfahrung an jedem Standort.

Wie heute bereits bekannt gegeben, hat Iguazio 24 Mio. USD von bestehenden und neuen Investoren eingeworben, darunter Samsung SDS und Kensington Capital Partners. Mit der neuen Finanzierung sollen zukünftige Produktinnovationen gefördert und die globale Expansion in neue und bestehende Märkte vorangetrieben werden.

Über Iguazio

Mit der Iguazio Data Science-Plattform können Unternehmen KI-Applikationen im erforderlichen Umfang entwickeln, einsetzen und verwalten. Auf der Plattform können Unternehmen KI-Modelle in Echtzeit ausführen, sie überall ob in mehreren Clouds, vor Ort oder On Edge einsetzen und selbst die ehrgeizigsten datengesteuerten Strategien umsetzen. Zahlreiche Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, darunter Finanzdienstleister, Fertigungs-, Telekommunikations- und Gaming-Unternehmen, nutzen Iguazio, um dank einer Vielzahl von Anwendungsfällen in Echtzeit geschäftlichen Nutzen zu erzielen. Iguazio wird von führenden Finanz- und Strategieinvestoren unterstützt, darunter Samsung, Verizon, Bosch, CME Group und Dell. Das Unternehmen wird von Serial Entrepreneurs und einem vielseitigen Team von Innovatoren in den USA, Großbritannien, Singapur und Israel geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.iguazio.com

Über Belocal

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 verzeichnet Belocal dank des Aufbaus starker, langfristiger Beziehungen zu seinen Technologiepartnern und der Generierung von enormen Mehrwert für seine Kunden ein beständiges und nachhaltiges Wachstum. Wir haben den Anspruch, unseren Kunden die innovativsten Technologielösungen zu bieten, mit denen sie in ihren Marktsegmenten Spitzenpositionen vor ihren Mitbewerbern erreichen. Was Belocal auszeichnet: Wir hören genau zu, achten auf jedes Detail und verfügen über eine hohe Innovationskraft. Dank dieser Stärken sind wir in der Lage, neue Lösungen und Services gemäß der sich kontinuierlich ändernden Anforderungen des Marktes zu entwickeln und neue Geschäftsfelder zu erschließen, indem wir unsere Lösungen und Dienste auf die speziellen Erfordernisse jedes Kunden abstimmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200127005525/de/

Contacts:

Iguazio Pressekontakt:

Sahar Dolev-Blitental, +972.73.321.0401

press@iguazio.com