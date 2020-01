Die Fixierung der Diskussion auf die charttechnischen Muster, Preisdynamiken und Signale beim Goldpreis auf den US-Dollar lenkt den Blick leicht von der Tatsache ab, dass Gold in Euro nicht nur ein Allzeithoch erreicht hat, sondern im Januar 2020 aller Voraussicht nach auch seine Signifikanzschwelle überschreiten wird.Am Ende der Woche wird sich zeigen, ob Gold die Schwelle von 1.378,31 Euro signifikant überschritten hat. Dies bedeutet, entweder 3-Monats-Candles darüber oder einen Monats-Candle mit mindestens 3 % Abstand. Dies ergibt einen Wert von 1.419,66 Euro. Aktuell liegt der Preis für eine Unze Gold in Euro bei 1.437,47 Euro. Es wird also spannend.Das frühere Hoch ist jenes vom September 2012. Der darauf folgende Absturz war aus heutiger Sicht eine Konsolidierung im Aufwärtstrend, der nach dem nachhaltigen Überwinden der Abwärtstrendlinie im Mai 2019 mit Schwung schnell wieder in die Widerstandszone des Jahres 2012 vorstieß. Zwischen August und Dezember 2019 holte der Goldpreis dann Schwung, um in diesem Monat sein früheres Allzeithoch zu überwinden.

