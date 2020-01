Das Coronavirus verschreckt Anleger an den Börsen weltweit, aber manche Biotechaktie legt jetzt rasant zu. Biotech-Experte Mario Linimeier über Chancen und den Vergleich zu Ebola.

Mario Linimeier, Geschäftsführer bei Medical Strategy in München. Das Haus lenkt in speziellen Biotech- und Gesundheits-Fonds mehr als 800 Millionen Euro. Der Vorzeigefonds ist der Medical Biohealth, (LU0119891520), der in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert, die das Haus zu den "jungen Innovationsträgern" zählt.

Herr Linimeier, am Montag haben die Börsen weltweit auf das Coronavirus reagiert. Der Nikkei und der Dax verloren rund zwei Prozent. Die Ausbreitung des aus China stammenden Virus ängstigt Anleger. Sie haben als Investor und studierter Molekularbiologe schon manche Epidemie erlebt, wie beurteilen sie die jetzige?Das Coronavirus, das jetzt in China grassiert, ist dem früheren SARS-Virus ähnlich. Es hatte im Jahr 2003 zu einer Epidemie geführt, die aber relativ eingegrenzt blieb und trotzdem wirtschaftliche Verluste von rund 30 Milliarden Dollar gehabt haben soll. Beide Viren, SARS und Coronavirus, gehören zu der Gruppe der RNA-Viren, die sehr mutationsfreudig sind und vermutlich ausgelöst wurden, weil Fleisch von Tieren, Fledermäusen oder Schlangen, verzehrt wurden, die den Erreger getragen haben. Bei manchen Menschen lösen die Viren schwere grippe-ähnliche Symptome aus. Die schnelle Reaktion der Chinesen und die drakonische Abschottung mit dem Versuch, unter anderem die Millionenstadt Wutan abzuriegeln, könnte bei der Eindämmung helfen.

Welche Therapien gibt es?Es gibt keine zugelassenen Therapien oder Impfstoffe. Deswegen muss man sich aktuell auf die Eindämmung und auf unterstützende medizinische Versorgungsmaßnahmen beschränken. Problem ist aber auch der verzögerte Ausbruch, denn zwischen der Infektion und den ersten Symptomen vergehen ein bis zwei Wochen. Bislang kann man den gesicherten Nachweis nur ...

