(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.01.2020 - Einem neuen Bericht zufolge wächst der globale Zubau von Windkraftanlagen weiter stark. Bis zum Jahr 2050 dürfte der Anteil der Windkraft weiter steigen. An den Aktienmärkten kommen positive Prognosen gegenwärtig aber nur bedingt an. Der DAX sackt zum Wochenauftakt um 2,7 Prozent auf 13.210 Punkte ab, hier liegen alle Werte unter Druck, angeführt von ...

