Scholz sieht Koalition bei der Grundrente auf der "Zielgeraden"

Trotz der heftigen Kritik aus der Union sieht Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Grundrente kurz vor der Beschlussreife. "Bei der Grundrente befinden wir uns auf der Zielgeraden, was die Klärung der letzten technischen Fragen angeht", sagte Scholz dem Handelsblatt. Man gehe davon aus, die Grundrente im Februar im Kabinett zu verabschieden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich rief die Union auf, "sich konstruktiv daran beteiligen, gute Lösungen bei der Umsetzung der Grundrente zu finden".

Experten werten Neuverteilung von Maklerkosten positiv

Experten haben den Gesetzesplänen der Regierung zur Neuverteilung der Maklerkosten bei einer Anhörung im Bundestag grundsätzlich zugestimmt. Die acht Experten aus Praxis und Rechtswissenschaft sahen nach Angaben des Bundestags-Pressedienstes übereinstimmend Regelungsbedarf, bewerteten einzelne Aspekte aber auch kritisch. Verbrauchervertreter forderten bei der Anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz weitergehende Bestimmungen. Mit der Neuregelung soll verhindert werden, dass Maklerkosten, die vom Verkäufer verursacht wurden und vor allem in seinem Interesse angefallen sind, im Kaufvertrag vollständig oder zu einem überwiegenden Anteil dem Käufer aufgebürdet werden.

Bankenverband BdB fordert transparente makroprudenzielle Aufsicht

Deutschlands Privatbanken haben eine höhere Transparenz bei der makroprudenziellen Aufsicht von Banken gefordert. Christian Ossig, der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BdB sagte bei einer Veranstaltung in Frankfurt, der deutsche Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) verhalte sich wie eine Geheimorganisation. "Die Sitzungstermine sind nicht bekannt, die Agenda ist nicht bekannt und es gibt im Anschluss auch keine Pressekonferenzen", sagte Ossig.

Bundesbank: Aktivierung antizyklischen Puffers erfolgte vorsichtig

Der Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) ist bei der Aktivierung des antizyklischen Kapitalpuffers für deutsche Banken nach Aussage von Benjamin Weigert, Leiter des Zentralbereichs Finanzstabilität bei der Deutschen Bundesbank, vorsichtig vorgegangen. "Wir hatten in Deutschland noch nie einen solchen antizyklischen Puffer, deshalb erhöhen wir ihn in sehr kleinen Schritten", sagte Weigert bei einer Veranstaltung in Frankfurt.

WHO korrigiert internationales Gefährdungsniveau durch Coronavirus nach oben

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eigene Angaben zum internationalen Gefährdungsniveau durch das neuartige Coronavirus korrigiert. Weltweit sei die Gefährdung "hoch", erklärte die Organisation und korrigierte damit bisherige Angaben. Zur Begründung sagte eine Sprecherin am Montag der Nachrichtenagentur AFP, es habe einen "Formulierungsfehler" gegeben. Die WHO schätze das Risiko "sehr hoch in China, hoch in der Region und hoch auf weltweitem Niveau" ein.

Opec diskutiert über Reaktionen auf Virus in China

Der Ausbruch einer tödlichen Viruskrankheit in China hat in der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) Gespräche über weitere Förderkürzungen in Gang gebracht. Auch zwischen der Opec und Russland gebe es einen Austausch darüber, wie auf die Krise reagiert werden könne, sagten Beamte des Rohstoffkartells. Mit dem Coronavirus haben sich bisher mehr als 2.700 Menschen infiziert und mindestens 80 starben, vor allem in China, was auch zu einer geringeren Nachfrage des weltgrößten Ölimporteurs führen könnte.

Industrie unterstützt schärfere Regeln beim Rohstoffbezug

Mehrere Industrieverbände haben einen deutschen Gesetzesentwurf für schärfere Kontrollen in ihren Rohstoff-Lieferketten begrüßt. Der Vorschlag, der Unternehmen zur Einhaltung besonderer Sorgfaltspflichten verpflichtet, sei insgesamt "ein guter Kompromiss", sagte der Abteilungsleiter Sicherheit und Rohstoffe des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Matthias Wachter, bei einer Expertenanhörung im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags.

EZB-Anleihebestände steigen in Vorwoche um 7,873 Mrd Euro

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Ankaufprogramms APP halten, hat sich in der Woche zum 24. Januar 2020 deutlicher als zuletzt erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 7,873 Milliarden Euro auf 2.596,745 (Vorwoche: 2.588,872) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 4,465 Milliarden Euro ausgeweitet.

Arbeitslosigkeit in Frankreich sinkt deutlich

Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist deutlich gesunken: Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Arbeitssuchenden um 120.700 oder 3,3 Prozent zurück, wie die Arbeitsagentur Pôle emploi am Montag mitteilte. Das war der stärkste prozentuale Rückgang seit 2007, also dem Jahr vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise. Im Schnitt waren laut Arbeitsagentur im vergangenen Jahr rund 3,5 Millionen Menschen in Frankreich arbeitslos gemeldet, rund 121.000 weniger als 2018.

Merkel und Sall werben für Investitionen in Senegal

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Senegals Präsident Macky Sall haben Investitionsmöglichkeiten für deutsche Firmen in dem afrikanischen Land betont. "Die dynamische wirtschaftliche Entwicklung in Senegal macht das Land zu einem potenziell attraktiven Investitionsstandort für deutsche Unternehmen", sagte Merkel bei einem Statement mit Sall vor einem Gespräch im Kanzleramt.

Trump sieht "Chance" für Nahost-Plan - Vorlage am Dienstag

US-Präsident Donald Trump sieht nach eigenen Angaben Erfolgsaussichten für seinen umstrittenen Plan für den Nahen Osten, der am Dienstag vorgelegt werden soll. "Ich denke, er könnte eine Chance haben", sagte Trump am Montag bei einem Empfang des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Der US-Präsident zeigte sich zuversichtlich, dass die Palästinenser das Vorhaben "letztlich" unterstützen würden. "Ich denke, es ist ein großer Start."

