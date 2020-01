Die vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 führen zu Umsatzerlösen von 2,11 Mrd. Euro (2018: 2,18 Mrd.), einem EBITDA von 327 Mio. Euro (2018: 382 Mio.) und einem Jahresüberschuss von 114 Mio. Euro (2018: 148 Mio.). Im Zuge der 9 Monats-Ergebnis-Präsentation hat das Unternehmen mitgeteilt, "dass das Ergebnis für 2019 leicht unter dem Niveau von 2018" erwartet werde. Die ausführlichen Zahlen werden am 12. März 2020 veröffentlicht. Begründet wird seitens des Vorstands, dass man sich in den kommenden Jahren auf die Erweiterung der Produktionskapazitäten für Lyocellfasern in Asien fokussieren werde, wo der Bau der neuen Anlage in Thailand gut voranschreite. Infolgedessen würden Engineering-Kosten im Zusammenhang mit dem vorübergehend ...

